Alle 20:30 al Benito Stirpe di Frosinone andrà in scena l’anticipo della 13^ giornata di Serie B, con Frosinone e Palermo pronte a darsi battaglia per i tre punti. Il club rosanero, sui propri canali social, ha condiviso le immagini dello spogliatoio già allestito per la partita, aumentando l’attesa tra i tifosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)