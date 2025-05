Caos Brescia: domani la sindaca incontra la tifoseria organizzata

Come riportato da il Giornale di Brescia, la sindaca di Brescia Laura Castelletti ha deciso di ricevere una delegazione del tifo organizzato, domani pomeriggio alle 19.00, per fare un punto sulla delicata situazione in cui si trova il Brescia calcio.

Nel frattempo, questa sera, si svolgerà la manifestazione dei tifosi chiamati a raccolta dalla Curva Nord a seguito del caos esploso nella giornata di ieri con la notizia della penalizzazione di quattro punti.