La Camera di Commercio si tinge di rosa: adesione al progetto “PINK-IT” per i 125 anni del Palermo FC

Anche la Camera di Commercio di Palermo ed Enna partecipa ai festeggiamenti per i 125 anni del Palermo FC, aderendo al progetto “PINK-IT”, l’iniziativa ideata dal club rosanero per colorare la città di rosa e unire istituzioni pubbliche, imprese e cittadini in un’unica grande celebrazione d’identità.

Ieri sera i 15 piani dell’edificio di via Emerico Amari, sede della Camera di Commercio, si sono illuminati di rosa in omaggio alla squadra e per promuovere le attività del Punto Impresa Digitale e del progetto “La Camera del Futuro – Burocrazia Zero”, volto a favorire la transizione digitale e sostenibile delle imprese.

«Le attività d’impresa legate al mondo dello sport – e in particolare al calcio – coinvolgono tutti i settori economici in maniera trasversale», ha dichiarato il presidente Alessandro Albanese, sottolineando come «centinaia di migliaia di imprese siano connesse a questo sistema».

Un concetto ribadito anche dal segretario generale Guido Barcellona, che ha evidenziato l’importanza del legame tra sport e innovazione: «Con oltre 2 milioni di sostenitori in Italia e quasi 6 milioni nel mondo, il Palermo rappresenta una vetrina ideale per il Punto Impresa Digitale, che mira a promuovere servizi gratuiti a vantaggio delle imprese e a mostrare i risultati ottenuti nel campo della digitalizzazione».

L’adesione al progetto “PINK-IT” rientra in una più ampia strategia di collaborazione tra mondo istituzionale e sportivo per diffondere la cultura dell’innovazione e dell’impresa responsabile. «Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna – ha spiegato Albanese – supporta la trasformazione digitale delle imprese e diffonde la cultura dell’innovazione sostenibile attraverso formazione, orientamento e supporto operativo».

Obiettivo condiviso anche da Barcellona, che ha concluso: «Vogliamo favorire la crescita del sistema economico territoriale, riconoscendo nel Palermo FC una delle principali realtà sportive e imprenditoriali del territorio, impegnata nello sviluppo di iniziative orientate all’innovazione, alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano e sociale».