Mantova, ufficiale l’esonero di Botturi: in arrivo Rinaudo con Bogdani al suo fianco

È arrivata l’ufficialità: il Mantova ha sollevato dall’incarico il direttore dell’area tecnica Christian Botturi. La notizia, confermata da MantovaUno.it, è stata diffusa dal club biancorosso attraverso una nota ufficiale che segna l’inizio di una nuova fase per la società lombarda.

«Il sodalizio biancorosso intende ringraziare sentitamente Christian Botturi per gli straordinari risultati conseguiti in questi due anni e mezzo di collaborazione – si legge nel comunicato –. Mantova 1911 comunica altresì che anche il Responsabile dell’area Scouting Vincenzo Talluto viene sollevato dal proprio incarico. Nel riconoscere il grande lavoro portato avanti da entrambi, la società augura le migliori fortune umane e professionali nel prosieguo delle rispettive carriere».

Come riporta MantovaUno.it, la decisione apre la strada all’arrivo di Leandro Rinaudo, ex dirigente del Palermo, che firmerà nelle prossime ore come nuovo direttore sportivo del Mantova. Con lui è atteso anche Erjon Bogdani, ex attaccante e suo stretto collaboratore, che entrerà a far parte dello staff tecnico biancorosso.

Restano invece in sospeso le valutazioni sulla posizione di Davide Possanzini, che questa mattina ha comunque diretto la seduta di allenamento. È previsto a breve un incontro con la dirigenza per chiarire il suo futuro sulla panchina virgiliana.

Con l’arrivo di Rinaudo e Bogdani, il Mantova si prepara a una svolta dirigenziale importante, puntando a rilanciare un progetto sportivo ambizioso e stabile.