Calciomercato Sampdoria: ottimismo per il riscatto di Leoni

Giovanni Leoni potrebbe essere uno dei pilastri della Sampdoria della prossima stagione. Arrivato dal Padova a gennaio, il giocatore 17enne ha disputo 12 partite con la maglia blucerchiata, di cui 9 da titolare. Secondo Il Secolo XIX non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda il riscatto del difensore, fissato a circa 1,5 milioni di euro. La società ligure sembra essere largamente in vantaggio sull’Inter, che in passato aveva manifestato concreto interesse per il classe 2006.

