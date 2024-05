Atalanta, Percassi sul futuro di Gasperini: «Spero che la moglie sia migliore di ogni fidanzata»

Nel post-partita della finale di Europa League, vinta dall’Atalanta per 3 a 0 contro il Bayer Leverkusen, mister Gian Piero Gasperini rispose con le seguenti parole ad una domanda sul suo futuro: «È come avere una moglie e dei figli e poi si presenta una donna bellissima». L’ex allenatore del Palermo, in questi giorni, ha avuto dei contatti con la società bergamasca per risolvere il rebus.

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport pochi minuti prima della sfida contro il Torino, iniziata alle 18 e valevole per la 38esima giornata di Serie A: «Del futuro di Gasperini se ne sta parlando tanto, siete molto aggiornati anche sui singoli incontri, speriamo che la moglie sia meglio di qualunque altra fidanzata. I prossimi giovani che esploderanno? Non vorrei parlare di singoli, sicuramente ci saranno tanti ragazzi che esploderanno»