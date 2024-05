Ex rosa, Perinetti nel mirino del Bari per il dopo Polito: le alternative

Dopo aver raggiunto la salvezza tramite i play-out il Bari, in vista della prossima stagione, potrebbe ripartire da un nuovo direttore sportivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport Ciro Polito dovrebbe salutare i biancorossi, nonostante abbia ancora un anno di contratto. La società pugliese vorrebbe affidare il rilancio delle ambizioni del Bari a un profilo più esperto. I tre nomi al momento in lista sarebbero: Guido Angelozzi, Giorgio Perinetti e Mauro Meluso.

