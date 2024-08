Il Lecce fa sul serio per Lassana Coulibaly, giocatore della Salernitana accostato anche al Palermo negli scorsi giorni. I pugliesi hanno messo nel mirino il giocatore granata per rinforzare la mediana di Gotti e, per battere la concorrenza presente in Serie A, sono pronti a formulare l’offerta. La società campana – si legge su TuttoSalernitana.com – chiede circa 2-3 milioni per la cessione a titolo definitivo del centrocampista.

