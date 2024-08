TMW: “Juventus, Sekulov è a un passo dalla Sampdoria”

Il Palermo vede sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato: Nikola Sekulov, giovane talento della Juventus, è infatti a un passo dall’approdo alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da “TMW”, la trattativa per il trasferimento del calciatore sembra ormai in fase avanzata, con la possibilità di un passaggio a titolo definitivo, ma con la clausola di recompra da parte della Juventus nei prossimi due anni.

Sekulov, reduce da una stagione altalenante, ha iniziato l’annata scorsa con la Cremonese senza però lasciare traccia significativa, per poi passare alla Juventus Next Gen. Con la squadra giovanile bianconera ha trovato la sua dimensione, realizzando 9 gol in metà stagione tra campionato e playoff, dimostrando così il suo potenziale offensivo.

Durante il ritiro estivo in Germania, Sekulov era stato uno dei pochi giovani a far parte del gruppo, mentre molti altri giocatori erano stati esclusi. Ha anche avuto l’opportunità di partire titolare nell’amichevole contro il Norimberga, terminata con una sconfitta per 3-0. Più recentemente, ha partecipato alla classica partitella in famiglia della Juventus Next Gen, giocando 55 minuti all’Allianz Stadium.

Nelle ultime settimane, Sekulov era stato accostato a vari club, tra cui il Frosinone, che lo aveva individuato come possibile sostituto dell’argentino Soulé, e il Palermo, interessato anche all’altro giovane talento bianconero, Luis Hasa. Tuttavia, sembra che la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo, con la sicurezza di una recompra, abbia convinto la Juventus a cedere il giocatore alla Sampdoria.