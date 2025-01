Secondo la Gazzetta dello Sport, la Salernitana sta per cedere il portiere Vincenzo Fiorillo al Trapani in uno scambio che vedrà Andrea Seculin trasferirsi nella direzione opposta. Fiorillo, dopo una stagione non particolarmente brillante, si unirà al club siciliano, mentre Seculin assumerà il ruolo di vice di Luigi Sepe alla Salernitana.

Continue Reading