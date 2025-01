Accardi: «Palermo, in porta deve giocare Sirigu. Serve un colpo a centrocampo»

Giuseppe Accardi, ex calciatore del Palermo e procuratore sportivo, ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di Rosario Di Stefano per Ilovepalermocalcio.com. Durante il confronto, Accardi ha analizzato la corsa alla promozione in Serie B, soffermandosi sulle possibilità dei rosanero di emergere nella lotta ai playoff e sulla necessità di ritrovare compattezza e serenità. Ha inoltre elogiato la prestazione di Salvatore Sirigu nella partita contro il Modena, sottolineando l’importanza del portiere come punto di riferimento per la squadra.

La promozione è ormai una lotta a tre o qualcuna può ancora inserirsi?

«Tendenzialmente è una cosa tra Sassuolo, Pisa e Spezia, che stanno lottando, e forse la Cremonese. A meno che non succeda qualcosa di clamoroso, il distacco è talmente ampio che sono già nettamente staccate. Le pretendenti sono quelle, poi ci sono alcune squadre che si giocheranno i playoff. Il mio augurio per il Palermo è che adesso possa inanellare un filotto di partite che permetta di arrivare 4°. Perché se arrivi 4°, ti cambia il mondo. L’anno di Saputo a Bologna, il club non vinse da primo in campionato, ma arrivò sesto e vinse i playoff. Il Palermo ha bisogno di ritrovare quella serenità e compattezza, che domenica ho in parte rivisto, per trovarsi nel periodo dei playoff in quella situazione. Ritrovi Brunori e Le Douaron, Henry come terza punta può andare bene, poi serve un centrocampista carismatico che può trascinare anche i compagni. Aggiungo che il portiere, che dà serenità alla squadra, fa tanto. Domenica, con Sirigu, si è visto tutt’altro atteggiamento nei difensori. È stata una difesa più tranquilla. Probabilmente Desplanches non è pronto e non ha la personalità per diventare un portiere importante. Darei continuità a Sirigu. Se fai fare a Desplanches il secondo e a Sirigu il primo, e poi prendi un terzo portiere giovane, prepari quello che è il futuro. Sirigu ha 38 anni, non 96. Abbiamo visto portieri, come Buffon, che hanno giocato fino a 42 anni. Domenica Sirigu ha giocato e si è fatto trovare pronto in una gara molto concreta. Credo che Sirigu meriti di giocarsi una chance».