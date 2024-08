Grande occasione in arrivo per Lorenzo Del Piero, nipote di Alex. Il giocatore 17enne – riporta Sportmediaset.it – potrebbe firmare per la Juve Stabia, neopromossa in Serie B dopo aver vinto il Girone C della Serie C 2023-24. Il club campano ha compiuto passi importanti in avanti per il giovane talento che, nell’ultima stagione, ha esordito con la maglia del Trento.

