Calciomercato Palermo: Devetak ha svolto le visite mediche con il Rijeka. I dettagli

Le strade tra Mladen Devetak e il Palermo stanno per separarsi. Come riportato su “X” da Lorenzo Lepore, il calciatore classe ’99 ha svolto le visite mediche con il Rijeka. Il giocatore si legherà alla squadra croata con un contratto triennale. Commissione molto piccola, non divulgata, concordata tra i rosanero e i croati più una percentuale sulla futura vendita.

Exclusive confirmed: Mladen Devetak Time To Sign with #Rijeka 🔏

He did medical tests today. 3 year deal signed with the Croatian side. Very small fee, undisclosed, agreed between #Palermo & Rijeka + a % on the future sale.

Deal made by Argentum Sport

