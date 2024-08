Finalmente ci siamo: preso Nico Williams con la clausola rescissoria | Il Re degli Europei cambia maglia

Nico Williams al Barcellona, con la clausola i balugrana hanno finalmente piazzato il colpo: finalmente arriva il Re degli Europei.

È stata sicuramente l’estate di Nico Williams. il giovane che ha trascinato insieme a Yamal, la Spagna alla conquista del titolo europeo, è finito al centro delle voci di mercato dei top club in giro per il mondo.

Su di lui si è detto tanto e la sua valutazione e soprattutto dopo il torneo tedesco aumentata a dismisura. La valutazione rimane altissima, 70 milioni di euro. Alta certo ma non poi così inarrivabile soprattutto da parte dei club che hanno abituato il calcio moderno a cifre ben più alte per talenti di questo tipo.

Non è un segreto con la squadra più decisa a portarlo via da Bilbao sia proprio il Barcellona, che ha già in rosa il giovanissimo Yamal. I catalani vogliono riproporre la coppia che ha trionfato in Germania, per farlo però il Barcellona dovrà avere via libera dal FairPlay finanziario.

Barcellona, vicino l’ok della Liga

Sono stati giorni di grande attesa a Barcellona per capire se la Liga potrà dare il permesso di continuare a spendere cifre importanti sul mercato al club. L’ultima parola spetta infatti alla federazione, che ha dovuto valutare i conti del club che non erano stati certo dei migliori in questi anni.

Il Barcellona sembra essere arrivato infatti vicino a risolvere le questioni relative al bilancio, e questo vorrebbe dire poter mettere le mani definitivamente su Nico Williams, oggetto del desiderio di quest’estate. Adesso la palla può passare al giocatore che dovrà decidere se trasferirsi.

Barcellona, tutti aspettano la risposta di Nico Williams

Nell’escursioni c’è stato anche l’inserimento del Paris Saint-Germain, che che ha di fatto insidiato la trattativa per portare il giovane spagnolo da Bilbao squadra in cui è cresciuto a Barcellona. Tutto ruota intorno alla clausola da 62 milioni di euro, che sia il Barcellona che il PSG sono disposti a pagare.

A decidere sarà il giovane, con l’aiuto della famiglia e con quello degli agenti, che pare soprattutto per quanto riguarda la famiglia, spingano verso una permanenza nella squadra del fratello per giocare il prossimo anno insieme a lui in coppia. In Spagna però si attende solo l’ok del giocatore al trasferimento a Barcellona, con il PSG che in questo momento rimane dietro i catalani nella trattativa.