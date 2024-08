8 milioni di euro ed è tutto vostro: la Juve lo vende immediatamente | Titolarissimo per la salvezza

Addio alla Juventus, ma titolare per la salvezza: con 8 milioni i bianconeri lo fanno partire subito.

A circa tre settimane dall’inizio del campionato, il mercato sta per entrare nella fase più importante.le big tra cui soprattutto la Juventus, si stanno armando per presentarsi ai nastri di partenza nella maniera più competitiva possibile.

E soprattutto i bianconeri, che stanno vivendo quest’estate come una vera e propria rivoluzione. Thiago Motta il nuovo allenatore ha fatto una lista dei suoi desideri ma anche dei possibili par partenti, che di fatto con allegri aveva un posto da titolare in estate avvisto gerarchie totalmente rivoluzionate.

Uno dei giocatori cosiddetti esuberi, potrebbe essere venduto già nei prossimi giorni e le offerte dalla serie A per lui non mancano. La Juventus davanti a un’offerta economica importante dovrebbe lasciare andare il calciatore, considerando soprattutto il ruolo quello del centro del campo che al momento vede tanti volti nuovi pronti a imporsi .

Juve, cessione a centrocampo

Uno dei reparti sul quale la società, e Giuntoli in primis, è voluta intervenire quest’anno sul calciomercato è stato proprio il centrocampo. Tante cose non hanno convinto la società lo scorso anno ma anche nelle stagioni precedenti, ecco perché con il nuovo tecnico ex Bologna si è voluto intervenire per dare di nuovo qualità e sostanza a uno dei reparti più importanti per il gioco di Thiago Motta.

Capitolo esuberi, a fare le valigie potrebbe essere anche Nicolussi Caviglia. Il giocatore ha delle pretendenti in serie A, e per lui potrebbe scatenarsi un’asta.

Nicolussi Caviglia: la Juve chiede almeno 8 milioni

Dalla Salernitana alla Juve Next Gen, il classe 2000 è pronto ormai per vestire la maglia da titolare in un club di serie A. Troppo poche le presenze fino a questo momento messe al referto nella massima serie e il prossimo anno lo spazio rischia di ridursi ancora.

Per lui però ci sono importanti e estimatori, con la Juve che chiede almeno 8 milioni a informarsi era stato il Palermo per la serie B. Tra i club di serie A c’è invece il Cagliari, con Nicola che lo aveva avuto proprio nel 2023 alla Salernitana. La Juve è disposta a cederlo alla giusta cifra, e il Cagliari in questo momento sembra anche grazie all’allenatore proprio la concorrente più interessata.