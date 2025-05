Brunori: «Troppa amarezza, il Palermo merita ben altro. Serve un esame di coscienza»

CASTELLAMMARE DI STABIA – Delusione profonda e parole misurate. Dopo la sconfitta contro la Juve Stabia, che ha sancito l’eliminazione del Palermo dai playoff di Serie B, Matteo Brunori ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero, facendo trasparire tutta l’amarezza per un’altra stagione chiusa senza promozione.

«Mi dispiace tantissimo – ha detto il capitano – perché sappiamo quante sofferenze abbiamo dato alla nostra gente quest’anno. Ci sono stati troppi alti e bassi, e non va bene. Tutti noi abbiamo delle responsabilità, perché sappiamo benissimo che il Palermo merita ben altro».

«In momenti così è meglio il silenzio, ma serve una reazione»

Brunori ha poi invitato tutto l’ambiente a riflettere e ricompattarsi: «È difficile anche trovare le parole in momenti come questi. Forse è meglio stare in silenzio e fare, ognuno di noi, un esame di coscienza. Ma bisogna assolutamente trovare la forza per ripartire, tutti insieme. Il Palermo ha già dimostrato di sapersi rialzare nei momenti difficili».

«Dispiace non aver regalato una gioia ai nostri tifosi»

Il centravanti ha poi rivolto un pensiero ai tifosi rosanero: «Fa male. Sappiamo quanto attaccamento ci sia per questa maglia, quanta gente segue il Palermo. In questi anni abbiamo vissuto molte amarezze e oggi ne arriva un’altra. Siamo consapevoli che bisogna fare di più, assolutamente».

«C’è tanta amarezza dentro di noi – ha concluso Brunori – e oggi sento solo di dover dire questo».