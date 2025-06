Brunori già al lavoro: il capitano del Palermo si allena in vista del ritiro

Matteo Brunori non si ferma mai. A poche settimane dall’inizio del ritiro estivo del Palermo, il capitano rosanero ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritrae impegnato in una intensa sessione di allenamento in palestra.

Nell’immagine, si vede l’attaccante sollevare pesi, simbolo della sua determinazione e voglia di farsi trovare pronto per la nuova stagione. Muscoli in tensione, sguardo concentrato: Brunori si sta preparando nel migliore dei modi, consapevole delle responsabilità che lo attendono.

Il ritiro del Palermo dovrebbe prendere il via nei primi giorni di luglio, e il leader della squadra ha già acceso i motori. Il messaggio è chiaro: il numero 9 è pronto a guidare i suoi sin dal primo giorno, con l’obiettivo di cancellare le delusioni e scrivere una nuova pagina della storia rosanero.