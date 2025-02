Brescia-Salernitana, Maran: «Molto soddisfatto della prestazione»

Durante la conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 contro la Salernitana, il tecnico del Brescia, Rolando Maran, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra nonostante l’assenza di molti giocatori.

Ecco le sue parole:

«Conto più di 3-4 occasioni contro le zero della Salernitana. Noi la nostra presenza l’abbiamo portata: alla fine probabilmente è mancata la spinta. Può essere che qualche fantasma sia apparso nella mente dei giocatori vedendo come sono andate alcune partite nel recupero. Non volevano subire un’altra beffa clamorosa. Della prestazione sono molto soddisfatto, e ci mancavano tantissimi giocatori. Credo che quello che dovevamo fare, abbiamo provato a farlo. Nel primo tempo Besaggio aveva una posizione diversa, poi nella ripresa l’ho alzato. Bisoli tornava dopo una settimana sotto un treno e avevo bisogno di un centrocampo più fisico, ecco perché non ho scelto Bjarnason all’inizio. Ho cercato di dare un messaggio chiaro alla squadra: dobbiamo sempre essere propositivi per costruire qualcosa. Oggi è un peccato non aver trovato il gol: noi non abbiamo concesso nulla di simile agli avversari. Se il palo di Olzer fosse entrato, in quel momento, parleremmo una grande partita. Sassuolo? Abbiamo cinque reti che ci bruciano ancora. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, ma il calcio è bello perché non sempre vince il migliore».