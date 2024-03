Brescia-Palermo, Maran: «Prestazione matura contro una squadra di spessore»

Intervistato da “Sky Sport” l’allenatore del Brescia Rolando Maran ha parlato così della vittoria contro il Palermo:

«Eravamo partiti bene, poi siamo andati sotto. Avevamo di fronte una squadra di grande spessore, è stata una lezione importante. Siamo andati in gestione della partita e dimostrato maturità. C’è stata la prestazione contro una grande squadre oltre che ai tre punti.

Che campionato dobbiamo provare a fare? Cerchiamo sempre di evitare di parlare di classifica, la voglia è quella di diventare sempre più bravi. Dobbiamo ancora crescere in certi aspetti che ci fanno fare partite meno arrembanti. Dobbiamo riuscire ad essere in qualsiasi occasione. Questi ragazzi provano sempre a farlo e ci riusciamo e a volta non ci riusciamo».