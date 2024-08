Brescia-Palermo gratis su Dazn: ecco come vederla

Brescia-Palermo, gara che inaugura la stagione 2024/25 di serie B sarà visibile su Dazn gratuitamente.

Dazn ha annunciato che – in qualità di detentore dei diritti tv del campionato e potendo trasmettere una partita anche in modalità gratuita – inaugurerà il nuovo ciclo 24-27 trasmettendo anche in free sulla propria piattaforma il big match Brescia vs Palermo in programma venerdì 16 agosto alle 20.30.

Le due squadre, che hanno terminato la stagione 2023/2024 ai play off, ripartono da un sogno, quello della massima serie, cercando di imporsi, fin dalla prima giornata, in uno dei campionati più imprevedibili di sempre.

Gli appassionati della Serie BKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità di DAZN FanZone che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati. Per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

BRESCIA-PALERMO SARA’ VISIBILE A QUESTO LINK

