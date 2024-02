Brescia, Borrelli: «Mi ispiro ad Haaland, guardo tutte le partite del City»

L’attaccante del Brescia Gennaro Borrelli si è espresso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Di seguito le sue parole:

«Oggi ci aspetta un’altra partita combattuta, sono una grande squadra, favorita per la promozione diretta. Il punto di forza di Maran? La schiettezza. Lui ti dice subito le cose come stanno. Ci ha dato quella spinta che serviva nel momento poco brillante che stavamo attraversando. Via da Frosinone? Quest’anno avrei voluto giocare di più, trovare continuità come l’anno scorso, ma in quel momento forse non sentivo di godere della piena fiducia di Di Francesco. Per cui ho deciso con il club di trovare altrove più spazio e minutaggio. Ringrazio il direttore Angelozzi per avermi lasciato andare. Guardo tanto i video di quelli alti come me, cerco di carpirne movimenti e contro-movimenti. Ibrahimovic, Dzeko. E soprattutto il mostro Haaland, guardo tutte le partite del City. È una forza della natura, ha una fame, quella voglia di non accontentarsi mai che fa grande un bomber».