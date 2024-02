DAZN, nuova offerta: cinque mesi a sconto e tre mesi di Champions inclusi

DAZN ha deciso di lanciare una nuova offerta per tutti coloro che hanno intenzione di riattivare il proprio abbonamento. La promozione prevede l’abbonamento DAZN Standard a 24,99 euro al mese per i primi cinque mesi (e il successivo passaggio a 34,99 euro al mese) e tre mesi di Champions League inclusi grazie a Infinity+.

Come riportato in una nota, dalla stessa piattaforma: “E’ valida fino al 15 febbraio solo per account attivati o riattivati con il piano di abbonamento mensile DAZN Standard annuale con pagamento dilazionato”. Con la nuova offerta DAZN mette a disposizione dei clienti anche la Champions League grazie a un voucher di tre mesi per guardare i contenuti di Infinity+.