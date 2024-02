Milan, da punto fisso a flop: “È un giocatore non presentabile” | Parole di fuoco per lui, bocciatura totale

Strigliata pesante per il top player rossonero, che, dopo le recenti parole, rischia di veder saltare sia la sua titolarità che addirittura il suo posto nella rosa di Stefano Pioli.

Dopo la prima metà della stagione, la situazione in casa Milan non è delle migliori. Il Diavolo sembra ormai fuori dalla lotta scudetto, che era l’obiettivo numero uno della società. con i cugini dell’Inter sempre più al comando della classifica. Allo stesso tempo qualche mese fa i rossoneri sono stati anche eliminati dalla Champions, retrocedendo nella meno prestigiosa Europa League.

Le colpe di questo mezzo flop sono sicuramente da spartire. In tanti se la sono presa con il tecnico Stefano Pioli, colpevole di non essere riuscito a dare una chiara identità di gioco alla squadra. Tuttavia anche la società non è esente dai propri demeriti, così come i calciatori. In particolare diversi top player della rosa sono stati messi sotto accusa per non aver reso al meglio delle proprie possibilità.

In particolare uno di questi, che sembrava ormai essere un titolare inamovibile, nelle scorse ore è stato pesantemente criticato per le sue ultime uscite, tanto da essere stato definito impresentabile. La bocciatura nei suoi confronti dunque è stata evidente, e adesso il suo posto sia nell’undici titolare che addirittura in squadra sembra essere in serio pericolo.

La dura accusa nei confronti del calciatore milanista

Di recente nel corso del solito appuntamento con ”La Fontana di Trevi”, noto programma a sfondo calcistico di Cronache di Spogliatoio, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato della situazione del Milan, concentrandosi in particolare sui problemi del centrocampo rossonero, e lanciando una pesante stoccata a Yacine Adli. Di seguito le sue parole,

”Il Milan ha un centrocampo che non fa filtro. Adli è un giocatore che non ha fase difensiva e non è presentabile sotto questo punto di vista in Serie A secondo me. Poi ha buoni colpi, ha buona tecnica dalla parte opposta, ma dietro non ha proprio l’idea della concentrazione, dell’intensità, l’attenzione per fare il mediano”.

Adli adesso è un problema?

Da quando Pioli ha cominciato a schierarlo, in tanti sono rimasti colpiti dalle grandi doti tecniche del centrocampista franco-algerino rossonero.

Tuttavia, come evidenziato da Pastore, il 23enne ha limiti dal punto di vista difensivo, e adesso il tecnico emiliano deve cercare di trovare una soluzione. Un’idea potrebbe essere un suo spostamento sulla trequarti?