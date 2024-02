Frosinone, Di Francesco: «Rimetteremo in gruppo Baez e Caso»

A due giorni da Fiorentina-Frosinone, gara in programma domenica alle ore 12:30, si è espresso presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone il tecnico dei canarini Eusebio Di Francesco, soffermandosi anche sulla situazione Caso.

Di seguito le sue parole:

«Questa settimana Bourabia non sarà convocato perchè al centro di una trattativa con una squadra turca. Rimetteremo dentro Baez e Caso, come sempre mentre su Bidaoui stiamo riflettendo. Sono contento di avere abbondanza anche se a volte avere troppa scelta porta a fare delle scelte e improvvisamente quando si perde diventa sempre più bravo chi è rimasto fuori. Qualcuno resta fuori e sicuramente è scontento ma bisogna sempre continuare a lavorare perchè il mister guarda tutto e capiterà che qualcuno si ritroverà in campo senza accorgersene come è già accaduto in passato. Per me passa tutto dall’allenamento».