Sassuolo: Dionisi a rischio esonero, contatti con Grosso

Il Sassuolo valuta un cambio in panchina. Il tecnico Alessio Dinisi sarebbe a rischio dopo gli ultimi risultati deludenti con la società neroverde a riflettere sul da farsi.

Come si legge su “TMW” ci sono stati alcuni contatti con Fabio Grosso, ex tecnico del Frosinone, che in questa stagione ha già allenato all’Olympique Lione per qualche settimana. Il contratto con la società transalpina è già stato risolto nei mesi scorsi e quindi è attualmente libero e può scegliere con calma la sua prossima destinazione.

Tuttavia, Grosso ha già fatto capire di non volere accettare un ruolo da traghettatore per pochi mesi. L’idea è quella di sposare un progetto che vada oltre la fine di questa stagione, dunque potrebbe dire di sì a un contratto più lungo.