Neville e Keane e le accuse di doping verso le italiane. Ziliani: “Indovina la squadra di cui parlano”

Gary Neville e Roy Keane, ex calciatori del Manchester United, hanno avanzato un’accusa alquanto pesante nei confronti delle squadre italiane di calcio, affermando che “Non erano pulite”, affermazione messa in risalto dallo storico duo di casa Red Devils – che alcune di esse, quando loro erano ancora in attività, si dopassero.

Una polemica che ha generato l’indignazione nella stampa italiana, oltre che delle tifoserie dei club sentitesi prese in causa, e sulla quale il noto giornalista Paolo Ziliani ha voluto aggiungere benzina sul fuoco con il seguente post su “X”:

“E’ aperto il concorso: “Indovina la squadra dopata di cui parlano Gary Neville e Roy Keane”. Mentre i media italiani si stracciano le vesti e parlano di accuse shock cadute dal cielo, un piccolo ripasso a fatti e processi accaduti a fine anni 90 e inizio 2000 e una sbirciatina agli archivi dell’UEFA offrirebbero chiari indizi e facili spiegazioni”.

Mentre i media italiani si stracciano le vesti e parlano di accuse shock cadute dal cielo, un piccolo ripasso a fatti e processi accaduti a fine anni 90 e inizio 2000 e una sbirciatina… pic.twitter.com/xHnM05yZEl — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 9, 2024