Fiorentina, Commisso: «Vedo squadre indebitate che continuano a fare mercato»

Ai canali ufficiali della Fiorentina il presidente Rocco Commisso è tornato a parlare della situazione finanziarie di alcuni club di Serie A che, nonostante le difficoltà, si sono mosse sul mercato.

Ecco le sue parole:

«Ci sono persone che vanno contro la Fiorentina tutti i giorni, affronterò queste situazioni. Quando le cose non vanno bene si sta vicino alla squadra, ora mi aspetto che i tifosi ci sostengano come hanno sempre fatto. In questi momento è più facile criticare ma noi crediamo nella squadra e i conti si fanno alla fine. I ricavi del 2023 sono stati 146 milioni, inclusi i 25 della Mediacom. Miglior risultato della storia della Fiorentina. Sorrido quando leggo che non voglio spendere. Dal 2019 a giugno 2024 ho speso più di 400 milioni per la Fiorentina. I conti sono in regola, ma non significa che dobbiamo spendere cifre per noi fuori mercato. Continuo a vedere club indebitati che spendono normalmente, non è cambiato nulla».