Brandaleone: “Vittoria e rilancio o nuova crisi, il bivio del Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo contro lo Spezia a un bivio attraverso un articolo a firma Carlo Brandaleone.

La gara di questo pomeriggio non sarà facile. Basta guardare la classifica dello Spezia per capire che la squadra di D’Angelo (l’allenatore nel mirino del Palermo prima di Corini, che molto bene aveva fatto a Pisa) oggi si gioca un bel pezzo di salvezza. Se il campionato finisse oggi giocherebbe i play-out contro la Ternana, rischiando la seconda retrocessione in appena dodici mesi.

Dunque, oggi la differenza di motivazioni in campo sarà notevole: da una parte lo Spezia disperato, dall’altra il Palermo che fa disperare i propri fans ma che non rischia nulla e che comunque un posto nei play-off alla fine dovrebbe conservarlo, già oggi potrebbe arrivare la matematica certezza degli spareggi con due giornate di anticipo. Quanto peserà questa differenza di motivazioni non è facile capirlo, di certo lo Spezia sta lottando con tutte le proprie forse per rimediare a un girone di andata disastroso, ha perso una sola volta nelle ultime otto giornate, non segna mai ma ha subito meno reti del Palermo, sul proprio «fortino» ha perso cinque volte, meno dei rosanero e quanto la Cremonese.

Non sarà una «passeggiata» come non lo fu all’andata, quando Stulac evitò al Barbera la sconfitta con quella punizione all’ultimo secondo di recupero. E in cuor nostro pensiamo che l’obiettivo resti quello di muovere la classifica evitando crolli emotivi, anche tra i fans. Ma non lo sarà neppure domenica contro l’Ascoli e non saranno «passeggiate» di salute i possibili play-off. Nulla a questo punto sarà facile per una squadra mai davvero convincente ma fino a una parte del campionato tenuta in piedi dalle invenzioni dei propri singoli, anche dai gol di Segre che oggi dovrebbe tornare titolare dopo tre panchine. A gennaio l’inserimento di Filippo Ranocchia aiutò a superare un momento delicato, oggi il suo rientro a tempo pieno potrebbe aiutare Mignani a trovare nuove soluzioni per dare un senso a questo finale di stagione. Bisogna aggrapparsi a tutto per farsi coraggio e tenere accesa la fiammella della speranza.