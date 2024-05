Palermo, ricche di gol: ma avare di punti. Il paradosso trasferte nel 2024

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle trasferte del Palermo nel 2024 piene di gol ma scarse di punti.

La situazione del Palermo riflette le sfide tipiche di una squadra che, pur possedendo un forte attacco, fatica a convertire il proprio potenziale offensivo in risultati concreti, soprattutto in trasferta. Con soli 9 punti raccolti in otto partite esterne nel 2024, il rendimento del Palermo lontano dal Barbera evidenzia una certa inconsistenza che potrebbe pesare nei playoff, specialmente considerando la possibilità di dover giocare una semifinale di ritorno fuori casa.

Punti chiave del rendimento del Palermo:

Difesa vulnerabile: Con 25 gol subiti in trasferta, il Palermo mostra la peggiore difesa tra le squadre di vertice. Questi gol sono spesso il risultato di errori individuali e collettivi, soprattutto sui calci piazzati, indicando una chiara necessità di migliorare l’organizzazione e la concentrazione difensiva.

Gestione del vantaggio: Il problema principale sembra essere la gestione del vantaggio una volta acquisito. Il Palermo ha spesso perso punti da posizioni di forza, con gli avversari che sono riusciti a rimontare in sette occasioni. Ciò suggerisce che la squadra potrebbe beneficiare di una maggiore resilienza psicologica e tattica nel mantenere il controllo delle partite.

Efficienza offensiva: Nonostante sia il secondo miglior attacco della Serie B, il Palermo ha difficoltà a trasformare le reti in vittorie. Questo divario tra le prestazioni offensive e i risultati finali potrebbe essere attribuito a una mancanza di supporto dal reparto difensivo e a una mancata capitalizzazione delle opportunità create.

Strategie possibili:

Migliorare la fase difensiva: Un rafforzamento tattico, magari attraverso un’organizzazione più rigorosa o l’introduzione di schemi difensivi più solidi, potrebbe aiutare a prevenire gol evitabili.

Formazione psicologica e gestione della pressione: Lavorare sulla mentalità della squadra per migliorare la gestione del vantaggio e la resilienza sotto pressione, specialmente in fasi cruciali delle partite.

Valutazione delle prestazioni: Un’analisi approfondita delle prestazioni potrebbe identificare specifici punti deboli sia in fase offensiva che difensiva, permettendo interventi mirati durante gli allenamenti.

Prossime sfide:

La Spezia: Una partita contro una squadra in lotta per la salvezza richiederà un’attenzione maggiore e un approccio tattico astuto per superare un avversario che si prevede combattivo e determinato a non subire gol.

Bolzano e Ascoli: Le prossime partite saranno cruciali per determinare la forma e la fiducia della squadra prima dei playoff. Sarà essenziale ottenere risultati positivi per consolidare la strategia e la morale.

In conclusione, il Palermo ha il potenziale per fare bene nei playoff, ma deve prima affrontare e risolvere le sue carenze in trasferta e nella gestione delle situazioni di vantaggio. Questi ultimi incontri della stagione regolare saranno fondamentali per preparare la squadra alle sfide dei playoff.