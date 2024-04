Binda: “C’è Grosso per la panchina del Palermo. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” attraverso un articolo a firma Nicola Binda si sofferma sulla panchina del Palermo più in bilico che mai.

“Cioccolata pasquale dolcissima per il Como. L’uovo di Pasquetta ha invece riservato brutte sorprese a Parma, Venezia, Cremonese e Palermo. La B regala un lunedì scoppiettante, ma di fatto nella zona alta della classifica a parte il solito ribaltone del 2 o posto (adesso tocca alla coppia Roberts-Fabregas) le posizioni restano delineate. E se anche il Parma perde un match velenoso (da lodare il Catanzaro: è tra le squadre che giocano il calcio più bello in questo campionato) è pur vero che lo scivolone interno non risulta così deleterio proprio grazie ai risultati delle avversarie alle spalle.

Il turno di Pasqua regala tante storie intriganti: Matteo Tramoni che rientra dopo l’infortunio a un crociato e stende il Palermo con una doppietta da sogno, Gabrielloni che s’inventa un gol spettacolare, Nesta che si prende la scena con la sua Reggiana arrembante, la tripletta da favola di De Luca sempre più alfiere di una Sampdoria (Pirlo nella foto) in grande crescita. Ma ci riserva anche qualche scossa in panchina: Corini dopo l’ennesima sconfitta stavolta rischia… Grosso. Nel senso che proprio Fabio l’ex campione del mondo 2006 ed ex palermitano potrebbe prenderne il posto in panchina.

Insomma scartato l’uovo su che cosa ci buttiamo? È stata un’abbuffata ma non è finita. Pochi giorni ancora e si riparte con tante partite nel fine settimana che promettono nuove emozioni. Serie B vuol dire spettacolo”.