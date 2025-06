Biasin su Inzaghi al Palermo: «Mi aspettavo che scegliesse la A, ma ha prevalso la ragione»

Anche Fabrizio Biasin, giornalista e firma nota del panorama sportivo italiano, ha detto la sua sulla scelta di Filippo Inzaghi di rinunciare alla Serie A col Pisa per accettare la proposta del Palermo, che ripartirà dalla Serie B con l’obiettivo di tornare tra le grandi.

Biasin, intervenuto nei giorni scorsi, ha espresso un pensiero schietto, sottolineando come la scelta dell’ex bomber del Milan lo abbia in parte sorpreso:

«Da uno con l’ambizione di campo che ha sempre avuto lui, mi aspettavo che accettasse la sfida in Serie A».

Per il giornalista, però, non si tratta di una resa, ma di una valutazione ponderata. Dietro la decisione ci sarebbe una riflessione strategica, anche in termini di gestione del progetto tecnico e libertà di manovra sul mercato:

«Credo che abbia prevalso la ragione e preferisca una piazza dove possa fare anche un certo tipo di mercato».