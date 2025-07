Bari, in chiusura per lo svincolato Gytkjær

Il Bari attinge dalla lista degli svincolati. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club pugliese sarebbe vicino alla chiusura dell’accordo con l’attaccante danese Christian Gytkjær, ex Venezia. Le parti sarebbero in fase avanzata per la firma di un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione.

Classe 1990, Gytkjær ha collezionato 29 presenze in Serie A nella scorsa stagione con i lagunari, realizzando 2 gol e servendo 1 assist. Dopo due anni trascorsi a Venezia, il trentacinquenne si trova attualmente senza contratto e Bari potrebbe rappresentare una destinazione ideale per il suo rilancio in vista del prossimo campionato di Serie B.