Il Bari riflette sul rinforzo in attacco: Luca Pandolfi, in uscita dal Cittadella retrocesso, era uno dei principali obiettivi, ma la trattativa ha subito una brusca frenata. Secondo Trivenetogoal, il club veneto chiede un milione di euro per il cartellino dell’attaccante, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza biancorossa. Cambio di rotta in vista per i pugliesi.

