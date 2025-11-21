Caserta: «Nikolaou? Momento difficile, ma non posso rimproverargli nulla»

Alla vigilia della sfida di domani contro il Frosinone, Fabio Caserta ha presentato il match in conferenza stampa. Le dichiarazioni del tecnico del Bari, riportate da Pianetabari, delineano un quadro chiaro: serve una svolta, soprattutto mentale.

«Il Frosinone sta facendo un gran campionato»

Caserta ha aperto analizzando l’avversario:

«Il Frosinone con pochi innesti sta facendo un gran campionato dopo aver lottato l’anno scorso per la retrocessione. Sono bravi in campo aperto, dovremo limitarli. Stanno facendo molto bene, ma dobbiamo pensare a noi: abbiamo le potenzialità per un campionato di alto livello, però dobbiamo cambiare qualcosa».

«Mi aspetto un Bari propositivo e aggressivo»

Il tecnico ha parlato del lavoro svolto durante la sosta:

«Abbiamo lavorato tanto, i ragazzi hanno fatto giorni intensi. Veniamo da due settimane molto positive, mi aspetto un Bari propositivo e aggressivo».

«Serve maggiore maturità»

Sulla crescita della squadra:

«Cercheremo di invertire la rotta, ma mi aspetto maggiore maturità. Sono passate dodici partite, serve consapevolezza nelle qualità individuali e del gruppo. Affronteremo una squadra aggressiva, dobbiamo concedere poco perché hanno attaccanti forti».

Situazione Vicari: «Valuterò la sua disponibilità»

Sul possibile impiego del difensore:

«Francesco si è allenato bene per due settimane. Ne parlerò con lui, è una questione personale: devo capire se ha sopportato i carichi. L’ho visto bene, ma dipenderà dalla sua disponibilità. Lavoriamo sia a tre che a quattro, valuterò anche a gara in corso».

«Con i cinque cambi ruotiamo mezza squadra»

Sul centrocampo e sulle scelte:

«Tutti sono sullo stesso livello. Scelgo in base all’avversario. Voi pensate sempre all’undici iniziale, ma con i cinque cambi si ruota mezza squadra: sono loro a fare la differenza e quando non l’abbiamo fatto non sono arrivati i risultati».

Dorval: «Oggi decidiamo»

«Non si è mai allenato con noi. Ha anche una forma influenzale. Questa mattina in rifinitura lo staff deciderà se sarà o meno della partita».

Nikolaou: «Momento difficile, ma non posso rimproverargli nulla»

Sul difensore:

«Non posso parlare dell’anno scorso. Forse qualche errore non te lo aspetti da lui, ma sono momenti. Ha iniziato molto bene, poi qualche episodio l’ha condizionato. Non posso rimproverargli l’impegno: fa tante cose positive».

Castrovilli: «Ci aspettiamo qualcosa in più»

Sul centrocampista:

«Gaetano sta finalmente giocando con continuità e cerca la condizione migliore. Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Gli dico di non girare troppo in campo ma di cercare il tiro. Deve essere più disciplinato tatticamente, perché così spreca energie».