Aurelio verso l’addio allo Spezia: il Cesena ci prova

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2025

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Giuseppe Aurelio potrebbe lasciare lo Spezia nella prossima finestra di calciomercato. Il terzino sinistro classe 2000, riscattato in estate dal Palermo, è uno degli elementi più utilizzati e produttivi della rosa ligure: con la maglia degli aquilotti, ricorda Tuttomercatoweb.com, ha collezionato sinora 41 presenze e messo a segno sei reti.

Nonostante questo rendimento, a gennaio la sua permanenza non sarebbe scontata. Come rilanciato ancora da Tuttomercatoweb.com, già a fine novembre diversi club hanno iniziato a muoversi chiedendo informazioni sulla sua situazione. Tra le squadre maggiormente interessate c’è il Cesena, attualmente terzo nel campionato di Serie B e alla ricerca di un profilo affidabile per la corsia mancina.

Aurelio è legato allo Spezia da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Per riportarlo in Liguria, il club spezzino – sottolinea Tuttomercatoweb.com – aveva sborsato circa 400mila euro al Palermo durante la scorsa estate per esercitare il diritto di riscatto.

La sensazione è che il mercato di gennaio potrebbe accendersi presto attorno al suo nome, con lo Spezia chiamato a valutare eventuali offerte senza indebolire eccessivamente una rosa già in equilibrio precario.

