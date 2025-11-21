Aurelio verso l’addio allo Spezia: il Cesena ci prova

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Giuseppe Aurelio potrebbe lasciare lo Spezia nella prossima finestra di calciomercato. Il terzino sinistro classe 2000, riscattato in estate dal Palermo, è uno degli elementi più utilizzati e produttivi della rosa ligure: con la maglia degli aquilotti, ricorda Tuttomercatoweb.com, ha collezionato sinora 41 presenze e messo a segno sei reti.

Nonostante questo rendimento, a gennaio la sua permanenza non sarebbe scontata. Come rilanciato ancora da Tuttomercatoweb.com, già a fine novembre diversi club hanno iniziato a muoversi chiedendo informazioni sulla sua situazione. Tra le squadre maggiormente interessate c’è il Cesena, attualmente terzo nel campionato di Serie B e alla ricerca di un profilo affidabile per la corsia mancina.

Aurelio è legato allo Spezia da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Per riportarlo in Liguria, il club spezzino – sottolinea Tuttomercatoweb.com – aveva sborsato circa 400mila euro al Palermo durante la scorsa estate per esercitare il diritto di riscatto.

La sensazione è che il mercato di gennaio potrebbe accendersi presto attorno al suo nome, con lo Spezia chiamato a valutare eventuali offerte senza indebolire eccessivamente una rosa già in equilibrio precario.