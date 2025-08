Bardi ha scelto il Palermo: visite e firma attese nei prossimi giorni

Francesco Bardi ha scelto il Palermo. La decisione è arrivata nella notte tra il 5 e il 6 agosto, quando il portiere classe ’92 ha sciolto le riserve preferendo il progetto rosanero alle altre offerte sul tavolo. Come riportato anche da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il club siciliano ha raggiunto l’accordo con l’estremo difensore ex Reggiana, attualmente svincolato, per un contratto biennale.

Entro due o tre giorni, Bardi dovrebbe sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà al Palermo, andando così a completare il reparto portieri insieme a Gomis. L’operazione si è sbloccata anche grazie alla fiducia della dirigenza nei confronti di Gomis, rientrato bene dopo un lungo stop per infortunio.

Il Brescia, inizialmente in corsa per Bardi, ora sembra aver virato con decisione su Simone Gori, ex Spezia, che potrebbe raccogliere l’eredità in porta per la nuova stagione.

Con Bardi a un passo, il Palermo chiude così un altro tassello del proprio mercato.