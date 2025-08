Pescara, Desplanches già a Montesilvano. Primi scatti con i tifosi: manca solo l’ufficialità

Durante l’evento di presentazione della nuova sponsorizzazione tra il Pescara e il marchio Sapori dal Forno di Luciano Campitelli ed Ercole Cimini, il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani ha fatto il punto sul mercato ai microfoni di Rete8, confermando di fatto l’arrivo di Sebastiano Desplanches in Abruzzo.

«È arrivato l’altro ieri sera e si è messo subito a disposizione della squadra» ha dichiarato Sebastiani. Il giovane portiere, di proprietà del Palermo, si è già allenato con la squadra di Vivarini e ha posato per le prime foto con alcuni tifosi del Pescara a Montesilvano. Come dimostra lo scatto diffuso in rete, Desplanches si sta già ambientando in terra abruzzese, mentre si attende solo l’ufficialità del trasferimento in prestito tra le due società.

Ma non è finita qui: Sebastiani ha anche aperto alla possibilità di un secondo innesto imminente. «Domani, se tutto va bene, dovrebbe esserci anche Sgarbi» ha aggiunto il numero uno biancazzurro, lasciando intendere che il trequartista del Napoli – impiegato nell’amichevole contro la Casertana – potrebbe presto vestire la maglia del Delfino.