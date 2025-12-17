Avellino-Palermo: settore ospiti sold out
Si accende la passione rosanero in vista della trasferta del Palermo ad Avellino. Già sold out il settore ospiti dello Stadio “Partenio-Adriano Lombardi”, da una capienza di circa 500 posti, in quello che sarà un bel colpo d’occhio.
Si conferma cosi l’entusiasmo dei tifosi rosanero, che anche in trasferta non fanno mancare il sostegno alla squadra. Calcio di inizio del match in programma per sabato alle ore 17.15, in un incontro dal sapore di alta classifica.