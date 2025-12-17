Monza, interesse della Lazio per Colpani
Sirene dalla Serie A per il centrocampista del Monza, Andrea Colpani. Infatti, secondo quanto riportato da da Michele Criscitiello ai microfoni di “MonzaNews.it”, la Lazio avrebbe puntato gli occhi addosso al fantasista brianzolo.
I biancocelesti avevano puntato Colpani già dal mercato estivo, ma il blocco del mercato ha poi fatto naufragare l’operazione. Adesso il Ds Fabiani potrebbe portare fino in fondo la trattativa, per un profilo gradito anche da mister Sarri.