Cesena, tentativo per Rafia del Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 17, 2025

In vista del mercato invernale di riparazione, si muove il Cesena per rinforzare la rosa a disposizione di mister Mignani, con il Ds Fusco che è già a lavoro per mettere a segno un importante colpo a centrocampo.

Infatti, secondo quanto riportato dal “Corriere Romagna”, nel mirino dei bianconeri ci sarebbe il centrocampista del Lecce, Hamzi Rafia, che con i salentini non ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione. Per questo innesto serve però un uscita, con candidato principale all’addio Simone Bastoni.

Cesena, tentativo per Rafia del Lecce

