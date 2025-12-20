Tuttosport: “Avellino-Palermo, le probabili formazioni”

Il Palermo si presenta al Partenio-Lombardi di Avellino con qualche certezza in meno e con scelte obbligate. Come riporta Tuttosport, Filippo Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Pierozzi e Vasic, due forfait che incidono soprattutto sugli equilibri della corsia destra e sulle rotazioni a centrocampo.

Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, l’assenza più pesante è quella di Pierozzi, esterno destro sempre titolare e protagonista con quattro reti stagionali, fermato da un sovraccarico muscolare. Fuori anche Vasic, alle prese da settimane con un problema alla spalla. Una situazione che ha spinto Inzaghi a rivedere l’assetto senza stravolgere il 3-4-2-1.

La soluzione individuata, come sottolinea ancora Tuttosport, prevede l’avanzamento di Bereszynski sulla fascia destra di centrocampo, con l’inserimento di Peda nel terzetto difensivo insieme a Bani e Ceccaroni. Una scelta di equilibrio, pensata per mantenere solidità e copertura su un campo sintetico tradizionalmente insidioso.

Per il resto, Inzaghi si affida all’ossatura consolidata. Joronen sarà confermato tra i pali, Augello agirà a sinistra, mentre in mezzo al campo toccherà ancora alla coppia Segre–Ranocchia. Sulla trequarti spazio a Palumbo e Le Douaron, chiamati a supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo più atteso. Brunori partirà dalla panchina. Di fronte, l’Avellino di Biancolino si schiererà con il 3-4-1-2, affidandosi a Palumbo alle spalle di Biasci e Tutino. Come rimarca Tuttosport, sarà una gara ad alto coefficiente di difficoltà per un Palermo chiamato a confermare il momento positivo nonostante le assenze.

Probabili formazioni

Avellino (3-4-1-2)

Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; M. Palumbo; Biasci, Tutino.

Allenatore: Biancolino.

A disposizione

Iannarilli, Cagnano, Milani, Manzi, Besaggio, Gyabuaa, Russo, Panico, Patierno, Crespi, Lescano.

Indisponibili

Armellino, D’Andrea, De Cristofaro, Favilli, Kumi, Insigne, Marchisano, Pane.

Diffidati

Fontanarosa.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Segre, Ranocchia, Bereszynski; Le Douaron, A. Palumbo; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione

Bardi, Gomis, Veroli, Diakitè, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane, Brunori, Corona.

Indisponibili

Pierozzi, Vasic.

Diffidati

Bani.