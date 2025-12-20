Gazzetta dello Sport: “Inzaghi perde Vasic e Pierozzi. Le probabili formazioni di Avellino-Palermo”

Il Palermo arriva ad Avellino senza un punto fermo e senza una vera alternativa nel ruolo. Per la sfida del Partenio-Lombardi, Inzaghi deve infatti rinunciare a Pierozzi e Vasic, due assenze che pesano soprattutto sugli equilibri tattici. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il forfait più significativo è quello dell’esterno destro, sempre titolare fin qui e autore di quattro reti, fermato da un sovraccarico muscolare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pierozzi non verrà rischiato e salterà il match contro l’Avellino, mentre Vasic convive da circa due settimane con un problema alla spalla che lo costringe allo stop. Una doppia assenza che riduce le opzioni di Inzaghi, soprattutto sulle corsie.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il tecnico rosanero sia stato costretto a rivedere le scelte sulla fascia destra. La soluzione più accreditata porta all’avanzamento di Bereszynski come esterno di centrocampo, con Peda inserito nella linea difensiva a tre insieme a Bani e Ceccaroni. Una scelta di equilibrio, pensata per non snaturare l’impianto del 3-4-2-1.

Per il resto, Inzaghi conferma l’ossatura delle ultime settimane. Joronen sarà tra i pali, Augello agirà sulla corsia sinistra, mentre in mezzo al campo toccherà ancora alla coppia Segre–Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron avranno il compito di supportare Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo chiave del Palermo. Brunori, invece, partirà ancora dalla panchina.

Anche l’Avellino si schiererà con il 3-4-1-2, affidandosi al fattore campo e al sintetico del Partenio. Come rimarca la Gazzetta dello Sport, la sfida si preannuncia complessa per i rosanero, chiamati a confermare il momento positivo nonostante le assenze e la mancanza di un perno inamovibile sulla corsia destra.

Probabili formazioni

Avellino (3-4-1-2)

Daffara; Enrici, Simic, Fontanarossa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; Palumbo; Biasci, Tutino.

Allenatore: Biancolino.

Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Segre, Ranocchia, Bereszynski; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi.