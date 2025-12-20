Avellino-Palermo, Inzaghi cambia a destra. Le probabili formazioni
Avellino e Palermo si affrontano oggi alle 17.15 allo stadio Partenio-Lombardi in una sfida che pesa nella corsa alla continuità. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi conferma il 3-4-2-1 ma è costretto a rivedere qualcosa per l’assenza di Pierozzi, fermato da un sovraccarico muscolare.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la soluzione più probabile è l’avanzamento di Bereszynski sulla fascia destra, con Peda inserito nella linea difensiva insieme a Bani e Ceccaroni. Sull’altro lato agirà Augello, mentre in mezzo al campo spazio alla coppia Segre–Ranocchia. Alle spalle di Pohjanpalo, terminale offensivo e uomo copertina, agiranno Le Douaron e Antonio Palumbo.
Il Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi chieda equilibrio e gestione dei momenti, affidandosi all’esperienza dei suoi uomini chiave in un ambiente tradizionalmente caldo.
Sul fronte Avellino, Biancolino conferma il 3-4-1-2. Come scrive ancora il Corriere dello Sport, gli irpini puntano sulla solidità del terzetto difensivo e sulla qualità di Michele Palumbo tra le linee, a supporto della coppia offensiva composta da Biasci e Tutino. Recuperato Milani, ma senza stravolgimenti tattici.
Direzione di gara affidata a Galipò di Firenze, con Maggioni al VAR.
Probabili formazioni
Avellino (3-4-1-2)
Daffara; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Cancellotti; M. Palumbo; Biasci, Tutino.
Allenatore: Biancolino.
A disposizione
Iannarilli, Cagnano, Milani, Manzi, Besaggio, Gyabuaa, Russo, Panico, Patierno, Crespi, Lescano.
Indisponibili
Armellino, D’Andrea, De Cristofaro, Favilli, Kumi, Insigne, Marchisano, Pane.
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Ceccaroni, Bani, Peda; Augello, Ranocchia, Segre, Bereszynski; Le Douaron, A. Palumbo; Pohjanpalo.
Allenatore: F. Inzaghi.
A disposizione
Gomis, Bardi, Diakitè, Veroli, Gomes, Giovane, Blin, Gyasi, Brunori, Corona.
Indisponibili
Pierozzi, Vasic.