Bari affonda, Catanzaro vola: al San Nicola finisce 1-2. Gli Highlights

Il Catanzaro non si ferma più e continua la sua corsa nelle zone alte della classifica. Al San Nicola, davanti a un Bari in evidente difficoltà, la squadra di Aquilani si impone con pieno merito, centrando la quarta vittoria consecutiva. Come racconta Filippo Fasano sulle colonne del Corriere dello Sport, le reti di Pontisso e Antonini indirizzano un match mai realmente in discussione, mentre il rigore di Bellomo nel recupero rende soltanto meno amaro un finale già scritto.

Secondo quanto riportato da Filippo Fasano del Corriere dello Sport, i quasi mille tifosi giallorossi presenti in Puglia possono festeggiare una notte da sogno, mentre per il Bari continua un periodo nero: la squadra biancorossa non vince dal 2 novembre e la cura Vivarini, almeno per ora, non sembra produrre gli effetti sperati.

Catanzaro padrone del campo

Come sottolinea ancora Filippo Fasano sul Corriere dello Sport, Vivarini deve rinunciare a Castrovilli, Dorval e inizialmente anche a Moncini, schierando Rao a supporto di Gytkjaer e Burgio sulla corsia sinistra. Il Catanzaro risponde con lo stesso 3-4-2-1 visto contro l’Avellino, ma con un’interpretazione decisamente più offensiva, affidandosi a Iemmello e Cissè alle spalle di Pittarello.

È il Catanzaro a prendere in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute. Al 17’ Cassandro disegna un cross perfetto dalla destra, Iemmello sovrasta Kassama e colpisce di testa, trovando però la risposta dell’incrocio dei pali a salvare Cerofolini. Il vantaggio arriva alla mezz’ora con un’azione manovrata eseguita a memoria: Petriccione inventa, Iemmello fa da sponda e Pontisso si inserisce con tempismo perfetto, fulminando il portiere pugliese con una stoccata al volo.

Il Bari accenna una reazione timida, ma è ancora il Catanzaro a sfiorare il raddoppio poco dopo, con un tiro-cross di Favasuli deviato in corner. Come evidenziato da Filippo Fasano del Corriere dello Sport, la sensazione è quella di un dominio ospite netto.

Monologo ospite e gara chiusa

Nella ripresa Vivarini prova a cambiare qualcosa inserendo Moncini e Mané, con Dickmann spostato sulla corsia sinistra. Ma la musica non cambia. Il Catanzaro continua a comandare il gioco e, dopo un sinistro di Iemmello neutralizzato da Cerofolini, trova il raddoppio al 4’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Petriccione pesca Antonini che di testa firma lo 0-2.

Il doppio vantaggio abbassa leggermente i ritmi, ma il Bari resta incapace di costruire vere occasioni. Un tiro alto di Rao e una conclusione di Bellomo rappresentano il massimo sforzo offensivo dei padroni di casa. Nel recupero, però, il Catanzaro si complica la vita: Liberali atterra Maggiore in area e Bellomo trasforma il rigore che accorcia le distanze.

Il triplice fischio è accompagnato dai fischi del pubblico biancorosso, mentre il Catanzaro esce dal San Nicola con la consapevolezza di essere ormai stabilmente a ridosso delle big, come conclude Filippo Fasano nel suo pezzo sul Corriere dello Sport.