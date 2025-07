L’Avellino, dopo la grande promozione dalla Serie C alla B conquistata nella scorsa stagione, comincia a muoversi sul mercato. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, è praticamente fatta per l’arrivo del portiere classe 2004 Giovanni Daffara.

L’estremo difensore ha collezionato 36 presenze in Serie C con la maglia della Juventus U23 nella passata stagione e ora sembra pronto per il salto di categoria.