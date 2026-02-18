Avellino, Ballardini è pronto: «Non vediamo l’ora di iniziare»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 110650

Davide Ballardini è ormai il nuovo allenatore dell’Avellino. Manca soltanto l’annuncio ufficiale, ma il tecnico è già stato intercettato in città e ha rilasciato le prime brevi dichiarazioni sulla nuova avventura in biancoverde.

Parole semplici, dirette, nel suo stile: «Ai tifosi dell’Avellino dico che siamo contenti, io e il mio staff non vediamo l’ora di iniziare. Tutto quello che viene dobbiamo guadagnarcelo».

Un messaggio chiaro alla piazza: niente proclami, ma lavoro e concretezza.

Non è mancato un passaggio sul soprannome che spesso lo accompagna, quello di “Mr. Wolf”, per la sua fama di allenatore chiamato a risolvere situazioni complicate: «Mi chiamano Mr. Wolf perché risolvo i problemi? Ci credo poco a queste cose, credo piuttosto nelle persone».

Ballardini si prepara dunque a prendere in mano l’Avellino con il suo approccio pragmatico, puntando su gruppo, responsabilità e mentalità. Ora si attende soltanto il comunicato ufficiale del club per dare il via alla nuova era tecnica in casa irpina.

