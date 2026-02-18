Pescara, lacrime Desplanches: stagione finita per il portiere di proprietà del Palermo, arriva Sepe

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 091338

PESCARA – Le lacrime ad Avellino erano un presagio. Sebastiano Desplanches dovrà restare fermo almeno due mesi per una grave lesione al quadricipite della coscia sinistra. Una mazzata per il Pescara, impegnato nella corsa salvezza, come racconta Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo.

Il portiere biancazzurro, di proprietà del Palermo, rischia di aver già chiuso la sua stagione in Abruzzo: l’ultima giornata è fissata per il 9 maggio contro lo Spezia. Solo un recupero anticipato potrebbe consentirgli di rientrare per le ultime tre o quattro gare, a partire dalla sfida del 18 aprile contro la Carrarese.

Secondo quanto riportato da Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il ds Pasquale Foggia si è già mosso sul mercato degli svincolati per colmare il vuoto. Il nome caldo è quello di Luigi Sepe, 34 anni, ex Salernitana, con una lunga esperienza tra Serie A e B. Cresciuto nel Napoli, Sepe ha totalizzato 173 presenze in A, 57 in B e 39 in C, e rappresenterebbe una soluzione di esperienza immediata.

Non solo Desplanches. Come evidenzia ancora Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il Pescara dovrà fare a meno anche di Fabrizio Caligara, fermato da un leggero stiramento all’adduttore. Il centrocampista, di proprietà del Sassuolo, salterà quattro partite: Venezia, Palermo, Frosinone e Bari, con possibile rientro il 15 marzo contro il Südtirol.

Un’assenza pesante in un momento cruciale. In mezzo al campo potrebbe trovare maggiore spazio Gennaro Acampora, che crede nella salvezza: «Lavoriamo duramente per raggiungere l’obiettivo. Ad Avellino abbiamo disputato un’ottima partita e a Venezia dovremo ripeterci. Sarà fondamentale pareggiare la loro carica agonistica. I prossimi impegni saranno duri, ma se daremo il massimo potremo dire la nostra».

Come sottolinea Giovanni Tontodonati su Il Messaggero Abruzzo, il Pescara è chiamato a reagire alle difficoltà con carattere e compattezza. Senza il suo portiere titolare e con una pedina in meno a centrocampo, la strada verso la salvezza si fa ancora più ripida.

Altre notizie

aglietti

Aglietti: «In A Venezia e Monza. Ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “La svolta Südtirol. Numeri in crescita tra possesso e qualità”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
bedin

Serie B, rivoluzione giovani: raddoppia il minutaggio Under 21

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (74)

Tuttosport: “Inzaghi punta sui finlandesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (119)

Giornale di Sicilia: “La regia e il feeling con il gol, Ranocchia è sempre più utile”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (112)

Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro giornate per restare attaccati alla A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo brescia 1-0 (44) pigliacelli marotta

Repubblica: “Palermo, caos Motorizzazione. Per l’accusa Pigliacelli ha ricevuto un regalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo monza 0-3 (35) inzaghi segre

Repubblica: “Palermo, un mese per sognare. Sette gare decisive per la serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (24)

Corriere dello Sport: “Il Palermo è implacabile. Tocca alle grandi per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 055108

Escl. Pres. Südtirol: «A Palermo non metteremo il pullman davanti alla porta. Pohjanpalo toglie il sonno»

Giorgio Elia Febbraio 18, 2026
palermo pescara 5-0 (72) desplanches

Pescara, tegola Desplanches: stop di 2-3 mesi per lesione al quadricipite

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file1 - 2026-02-17T212827.515

Venezia, Plizzari: «Sono tifoso del Pescara, squadra e città meritano la B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-18 091338

Pescara, lacrime Desplanches: stagione finita per il portiere di proprietà del Palermo, arriva Sepe

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
aglietti

Aglietti: «In A Venezia e Monza. Ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “La svolta Südtirol. Numeri in crescita tra possesso e qualità”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
bedin

Serie B, rivoluzione giovani: raddoppia il minutaggio Under 21

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (74)

Tuttosport: “Inzaghi punta sui finlandesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026