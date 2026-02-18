Aglietti: «In A Venezia e Monza. Ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre»

«La Juventus? Sconfitta inaspettata e pesante. Si complica anche il ritorno. Ci vorrà un’impresa per ribaltare il risultato». Così Alfredo Aglietti ai microfoni di Alessio Alaimo per TuttomercatoWeb.com, commentando il ko bianconero in Champions League.

«Sta prendendo troppi gol, frutto probabilmente anche di errori individuali che da certi calciatori non ci si aspetta. La Juve deve cercare di salvare la stagione, il quarto posto è tutto da conquistare, se la giocherà con Napoli e Roma. Ci si aspettava un risultato diverso ieri sera, affinché potesse giocarsi la gara di ritorno con qualche chance in più».

«Il gol in apertura ha cambiato le carte in tavola e ha permesso al Borussia Dortmund di giocare la partita nel migliore dei modi. Sarà dura anche per l’Atalanta, ma l’avversario ha uno spessore diverso rispetto al Galatasaray».

«Le vittorie di Fiorentina e Lecce hanno alzato la quota salvezza. Le prossime partite per i viola saranno fondamentali, hanno Pisa, Udinese, Parma e Cremonese. Il calendario deve fare sì che la squadra si tiri fuori dalla zona pericolosa. Altrimenti rischia di arrivare alle ultime partite con la necessità di fare per forza risultato e lì il livello tecnico si assottiglia. La Fiorentina non è abituata a giocare per non retrocedere».

E sul Genoa aggiunge:

«Non è in una posizione tranquilla, ma gli ultimi risultati sono stati anche frutto di situazioni arbitrali un po’ particolari. Pisa e Verona faranno fatica, la terza che andrà giù sarà tra Cremonese, Lecce e, appunto, Genoa. Credo che la Fiorentina riuscirà a tirarsi fuori da questa situazione».

«Ha fatto un filotto importante e fa sì che il finale di stagione possa essere più tranquillo. Penso che alla fine la Samp si tirerà fuori dalla zona retrocessione».

Sulle promozioni dirette non ha dubbi:

«Venezia e Monza».

Mentre per i playoff indica una favorita precisa:

«Palermo e Frosinone. E occhio al Modena che è forte. Sta facendo bene anche il Catanzaro. Ma ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre».

Infine, uno sguardo personale al futuro:

«Guardo partite. Mi aggiorno. C’è stato qualcosa in C, ma mi piacerebbe avere un’altra chance in Serie B».