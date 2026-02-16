Athletic, stop forzato a Enna: Perinetti rilancia «Noi determinati»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
perinetti

Il rinvio di Enna arriva nel momento migliore della stagione dell’Athletic Palermo. La squadra, lanciata da risultati e fiducia, si è vista fermare sul più bello da uno stop forzato per impraticabilità del campo. A raccontare lo stato d’animo del club è Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, riportando le parole del direttore generale Giorgio Perinetti.

«Avevamo ipotizzato di giocare a San Cataldo, preoccupati di un possibile rinvio che poi è arrivato. La decisione dell’Osservatorio per motivi di ordine pubblico, però, non ha consentito di disputare la gara su un campo in sintetico», spiega Perinetti nell’intervista firmata da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia. Una pausa obbligata che interrompe il ritmo ma non scalfisce certezze e ambizioni.

Il dirigente è chiaro: «Il gruppo continua a lavorare con disponibilità, serietà e spirito competitivo. Tuttavia, dal punto di vista atletico e mentale non registro particolari problemi». Parole che, come evidenziato ancora dal Giornale di Sicilia, certificano la solidità di uno spogliatoio compatto e concentrato.

Le vittorie contro Acireale e Milazzo avevano rilanciato le ambizioni dell’Athletic, riportandolo a ridosso della vetta in una classifica cortissima. «Una vittoria potrebbe valere non solo l’aggancio alla vetta, ma addirittura il primo posto solitario. Dobbiamo solo prepararci bene e farci trovare pronti, soprattutto fisicamente, quando recupereremo la gara», aggiunge Perinetti nell’analisi riportata da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia.

Tra i punti di forza emergono la competitività interna, la qualità del lavoro quotidiano e la capacità di cercare il risultato attraverso il gioco, senza pressioni. «La squadra si conferma una delle sorprese del campionato, capace di restare nelle zone alte grazie anche al contributo dei giovani, spesso quattro o cinque under in campo, sostenuti dall’esperienza dei veterani e del capitano», sottolinea ancora il direttore generale, come riportato dal Giornale di Sicilia.

Infine, il messaggio rivolto ai tifosi: «Continuate a sostenere la squadra con entusiasmo. L’obiettivo è crescere insieme, aumentando partecipazione, ambizione e mentalità per accompagnare fino alla fine un gruppo straordinario per impegno e professionalità».

Il rinvio non cancella il momento positivo. L’Athletic resta in corsa, con determinazione e consapevolezza. E la vetta è ancora lì, a portata di mano.

