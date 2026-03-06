Athletic Palermo al Viareggio, Conte e Cottone: «Orgoglio per la Sicilia, la nostra vera vittoria sono i giovani»

La partecipazione dell’Athletic Club Palermo alla 76ª edizione della Viareggio Cup segna un passaggio importante nel percorso di crescita del club nerorosa. Durante la conferenza stampa di presentazione a Villa Niscemi, il presidente Gaetano Conte e il vicepresidente Antonio Cottone hanno raccontato significato e obiettivi di una presenza che riporta una squadra siciliana nel prestigioso torneo internazionale dopo diversi anni.

Per il presidente Conte la partecipazione al Viareggio rappresenta prima di tutto un motivo di grande orgoglio per il club e per l’intero movimento calcistico siciliano.





«Per noi è un grande orgoglio partecipare a questa manifestazione che si svolge a Viareggio ma che ha un’importanza internazionale, perché vede la presenza di tante squadre provenienti da tutto il mondo».

Il numero uno nerorosa ha sottolineato il valore simbolico della presenza dell’Athletic Palermo nella storica competizione giovanile.

«Abbiamo l’orgoglio di rappresentare la Sicilia dopo tantissimi anni. Siamo tutti siciliani e vogliamo portare la nostra Sicilia fuori attraverso i nostri atleti e il nostro stile».

Grande emozione anche in vista dell’esordio della squadra nel torneo.

«Siamo davvero molto emozionati e non vediamo l’ora che i ragazzi possano scendere in campo».

Accanto all’entusiasmo del presidente, il vicepresidente Antonio Cottone ha ricordato come questo traguardo sia il risultato di un percorso costruito nel tempo dalla società.

«È un’emozione essere qui, una grande emozione perché è un percorso iniziato tanti anni fa e che oggi raggiunge, paradossalmente, il suo culmine».

Per Cottone la giornata rappresenta un doppio motivo di soddisfazione per il club.

«In un’unica giornata festeggiamo l’inizio dell’avventura al Viareggio e il primo posto in classifica. Noi eravamo partiti per salvarci, lo abbiamo ormai abbondantemente fatto e da questo momento in poi tutto quello che arriva è solo gioia e divertimento».

Il dirigente nerorosa ha ribadito come la vera vittoria del progetto Athletic Palermo sia la crescita dei giovani del settore giovanile.

«La nostra vittoria più grande è vedere ogni anno due, tre o anche quattro ragazzi passare dal settore giovanile alla categoria superiore e poi alla prima squadra».

Un modello che punta su sostenibilità e valorizzazione dei talenti.

«È un segnale di ambizione ma anche di sostenibilità, perché ogni società di calcio fa grandi sacrifici».

Cottone ha infine ringraziato i soci e le istituzioni che supportano il progetto sportivo.

«Ringraziamo i nostri soci che portano avanti questo progetto con grande sacrificio e le istituzioni, la Regione Siciliana e il Comune di Palermo, che ci hanno aiutato a realizzare questo sogno».

La partecipazione alla Viareggio Cup rappresenta quindi non solo una vetrina internazionale per i giovani nerorosa, ma anche la conferma della crescita di un progetto che punta a diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile in Sicilia.